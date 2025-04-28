Президент Азербайджана: Мы расширяем наши транспортные возможности и инфраструктуру

Сегодня мы, конечно, обсудили проекты трехстороннего сотрудничества. Среди них особое место, естественно, занимает транспортный коридор Север-Юг.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Отметив, что этот проект принесет большую пользу и выгоду всем странам-участницам, глава государства подчеркнул, что Азербайджан реализовал на своей территории все необходимые инфраструктурные проекты для функционирования этого транспортного коридора: «В настоящее время мы просто расширяем свои транспортные возможности и инфраструктуру с учетом растущего объема грузов».

Источник: АЗЕРТАДЖ