Блэкаут в Европе: отключение электричества и связи вызвало переполох в ряде стран
Масштабное отключение электроэнергии произошло в Испании, Португалии, Бельгии, Франции и Андорре.
Газета The Sun сообщает, что во многих областях Испании и Португалии произошли перебои с электроснабжением, в результате чего жители остались без электричества и мобильной связи.
В частности, отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах.
Сбои наблюдаются в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населенных пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров, образовались заторы. В некоторых больницах Испании возникла критическая ситуация.
Национальная железнодорожная компания Испании RENFE заявила, что массовое отключение электроэнергии в стране привело к остановке движения поездов по всей сети.
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
В свою очередь Vanguardia сообщает, что электричества нет также по всей Андорре, Бельгии и частично во Франции.
Причины аварии пока неизвестны. Власти и энергокомпании выясняют обстоятельства инцидента.
Источник: РИА Новости