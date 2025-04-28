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Блэкаут в Европе: отключение электричества и связи вызвало переполох в ряде стран

First News Media16:47 - Сегодня
Блэкаут в Европе: отключение электричества и связи вызвало переполох в ряде стран

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Испании, Португалии, Бельгии, Франции и Андорре.

Газета The Sun сообщает, что во многих областях Испании и Португалии произошли перебои с электроснабжением, в результате чего жители остались без электричества и мобильной связи.

В частности, отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах.

Сбои наблюдаются в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населенных пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров, образовались заторы. В некоторых больницах Испании возникла критическая ситуация.

Национальная железнодорожная компания Испании RENFE заявила, что массовое отключение электроэнергии в стране привело к остановке движения поездов по всей сети.

Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

В свою очередь Vanguardia сообщает, что электричества нет также по всей Андорре, Бельгии и частично во Франции.

Причины аварии пока неизвестны. Власти и энергокомпании выясняют обстоятельства инцидента.

Источник: РИА Новости

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