На Форуме «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» с согласия НПО из 116 стран председательство в Платформе НПО Глобального Юга передано Азербайджану.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, руководитель Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли назначен временным Генеральным секретарем Платформы НПО Глобального Юга сроком на один год.

Отметим, что в этот период будет уточнена внутренняя структура организации, а в 2026 году состоится Генеральная ассамблея Платформы НПО Глобального Юга.