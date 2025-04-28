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Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

First News Media19:00 - Сегодня
Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 1 мая.

В повестку заседания включены 12 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об обеспечении единства измерений», «Об аккредитации в области оценки соответствия», «О стандартизации» и «О техническом регулировании» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания», «О правах ребенка», «О дорожном движении», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «О профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних» и «О социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания в пенитенциарных учреждениях» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнении», «Об ипотеке» и «О безналичных расчетах» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)»;

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики «Об авиации» от 22 декабря 2023 года номер 1058-VIQ;

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Дисциплинарного устава Вооруженных сил Азербайджанской Республики», «Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики», «Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики», «Об утверждении Положения о воинской службе» и «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об исполнении» (второе чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения «О воинской службе» и «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики «О судах и судьях» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об охране памятников истории и культуры» (второе чтение).

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