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Община: Армянская политика отрицания своих преступлений обречена на провал

First News Media15:01 - Сегодня
Община: Армянская политика отрицания своих преступлений обречена на провал

Община Западного Азербайджана решительно осуждает обращение группы представителей гражданского общества Армении к дипломатическим миссиям и международным организациям, напоминающее риторику и нарративы, существовавшие до 2020 года.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Община напомнила, что упомянутые в обращении «оккупация», «геноцид», «этническая чистка», «применение силы», «разрушение историко-культурного наследия и присвоение его от имени других народов» были именно составной частью государственной политики, проводимой Арменией против Азербайджана на протяжении последних 30 лет.

Даже после прекращения оккупации Азербайджан до конца не может избавиться от ее последствий - созданных ею масштабных разрушений, минной опасности, проблемы пропавших без вести лиц и других последствий.

Община подчеркнула, что политика Армении, заключающаяся в обвинении Азербайджана и отрицании собственной государственной ответственности и преступлений, обречена на провал. «Мы, западные азербайджанцы, никогда не забудем наше историко-культурное наследие, разрушенное и присвоенное от имени других народов на территории Армении, в том числе Голубую мечеть, Дворец Сардара и могилу Деде Алескера, а также албано-христианское наследие», - отмечается в заявлении Общины.

Авторы документа призвали власти Армении не допускать подобных заявлений и деятельности, полностью противоречащих миру и нормализации, готовить свое общество к миру, а армянское общество - отказаться от иллюзий и реваншизма.

 

 

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