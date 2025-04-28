Президент Ирана посетил могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения - ФОТО

28 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, были возложены цветы к ее могиле.