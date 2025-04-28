Очередная группа переселенцев отправлена в город Ходжалы - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории из Гарадагского района Баку в город Ходжалы отправлена очередная группа переселенцев в составе семей, ранее временно проживавших в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в город Ходжалы переселяются 33 семьи – 138 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Таким образом, общее число переселенных в город Ходжалы семей с учетом вновь прибывших достигнет 85, жителей – 342 человека.

Источник: АЗЕРТАДЖ