Израиль отверг идею пятилетнего перемирия в Газе в обмен на заложников

Израиль отклонил предложение о прекращении огня в секторе Газа сроком на пять лет в обмен на освобождение удерживаемых радикалами заложников.

Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в израильской политической системе, передает ТАСС.

По ее данным, 27 апреля источники в радикальном движении ХАМАС заявили, что делегация организации в Дохе и Каире представила общее видение завершения военных действий в Газе, включающее идею прекращения огня сроком на пять лет. За это время, согласно предложению ХАМАС, должен быть осуществлен полный вывод израильской армии из Газы, а также начато восстановление сектора при одновременном снятии блокады анклава. При этом, по данным Kan, делегация ХАМАС отказалась обсуждать вопрос разоружения организации.

15 января Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января, его первая фаза закончилась в субботу, 1 марта. Предполагалось, что за время действия первой фазы соглашения стороны договорятся о реализации второго этапа прекращения огня, однако этого так и не произошло.