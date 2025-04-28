 Израиль отверг идею пятилетнего перемирия в Газе в обмен на заложников | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Израиль отверг идею пятилетнего перемирия в Газе в обмен на заложников

First News Media23:00 - 28 / 04 / 2025
Израиль отверг идею пятилетнего перемирия в Газе в обмен на заложников

Израиль отклонил предложение о прекращении огня в секторе Газа сроком на пять лет в обмен на освобождение удерживаемых радикалами заложников.

Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в израильской политической системе, передает ТАСС.

По ее данным, 27 апреля источники в радикальном движении ХАМАС заявили, что делегация организации в Дохе и Каире представила общее видение завершения военных действий в Газе, включающее идею прекращения огня сроком на пять лет. За это время, согласно предложению ХАМАС, должен быть осуществлен полный вывод израильской армии из Газы, а также начато восстановление сектора при одновременном снятии блокады анклава. При этом, по данным Kan, делегация ХАМАС отказалась обсуждать вопрос разоружения организации.

15 января Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января, его первая фаза закончилась в субботу, 1 марта. Предполагалось, что за время действия первой фазы соглашения стороны договорятся о реализации второго этапа прекращения огня, однако этого так и не произошло.

Поделиться:
222

Актуально

Xроника

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум - ФОТО

Политика

Завершился официальный визит Президента Ирана в Азербайджан - ФОТО

Общество

Песни на стихи Лейлы Алиевой прозвучали в рамках II Международного оперного ...

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи ...

В мире

МВД Испании объявило режим ЧС в трех регионах из-за сбоя в работе электросети

Израиль отверг идею пятилетнего перемирия в Газе в обмен на заложников

Число погибших из-за взрыва в порту Ирана достигло 70 человек

Кавелашвили прибыл в Армению с официальным визитом

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Золото дешевеет на фоне потепления в отношениях США и Китая

Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом с глазу на глаз в Ватикане

В Стамбуле произошел сильный взрыв - ВИДЕО

Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана

Последние новости

МВД Испании объявило режим ЧС в трех регионах из-за сбоя в работе электросети

Сегодня, 00:02

Азербайджанский гимнаст удостоен звания победителя серии Кубка мира

Сегодня, 00:00

Завершился официальный визит Президента Ирана в Азербайджан - ФОТО

28 / 04 / 2025, 23:40

Песни на стихи Лейлы Алиевой прозвучали в рамках II Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой - ФОТО

28 / 04 / 2025, 23:20

Израиль отверг идею пятилетнего перемирия в Газе в обмен на заложников

28 / 04 / 2025, 23:00

Число погибших из-за взрыва в порту Ирана достигло 70 человек

28 / 04 / 2025, 22:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Ирана - ВИДЕО

28 / 04 / 2025, 22:24

Президент Ирана посетил мечеть Бибиэйбат - ФОТО

28 / 04 / 2025, 22:20

На судебном заседании были продемонстрированы видеоматериалы о захвате Шушинского района вооруженными силами Армении

28 / 04 / 2025, 22:02

Кавелашвили прибыл в Армению с официальным визитом

28 / 04 / 2025, 21:40

В 102-ю годовщину со дня рождения академика Зарифы Алиевой в Ирпене состоялось официальное открытие поликлиники - ФОТО

28 / 04 / 2025, 21:20

Бако Саакян подтвердил свое участие в операции по захвату города Шуша

28 / 04 / 2025, 21:00

Пезешкиан: Иран и Азербайджан могут стать перекрестком, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг

28 / 04 / 2025, 20:40

Президент Ирана: Наши университеты могут обмениваться опытом друг с другом

28 / 04 / 2025, 20:32

Масуд Пезешкиан: Азербайджан и Иран – это пространство для торговли, обмена научными знаниями, опытом, технологиями

28 / 04 / 2025, 20:21

Начался суд над членом ИГИЛ, задержанным СГБ Азербайджана при подготовке теракта в синагоге в Баку

28 / 04 / 2025, 20:20

Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире

28 / 04 / 2025, 20:00

Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал золотую медаль в Венгрии - ФОТО

28 / 04 / 2025, 19:45

Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах

28 / 04 / 2025, 19:36

Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство

28 / 04 / 2025, 19:35
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50