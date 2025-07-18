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ЕС назвал исключения из запрета на импорт российских нефтепродуктов

First News Media16:35 - Сегодня
ЕС назвал исключения из запрета на импорт российских нефтепродуктов

Введенный в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, произведенных на основе нефти из РФ, не касается США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.

«ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США», - говорится в тексте заявления.

В то же время ЕС решил отменить действовавшее ранее разрешение для Чехии на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

«Совет принял решение отменить разрешение на импорт нефти Чехией из России», - сказано в заявлении.

В 2024 году Чехия импортировала 42% от общего объема закупленной нефти по российскому трубопроводу «Дружба» или 2,7 млн тонн.

В целом же поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» были остановлены 4 марта. Это произошло из-за непрохождения платежей между покупателем нефти и российским поставщиком вследствие принятия США последнего пакета санкций против РФ.

Источник: ТАСС

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