Нетаньяху позвонил Папе Римскому после удара Израиля по церкви в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Папе Римскому Льву XIV после попадания снаряда в церковь Святого Семейства в Газе.

Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает ТАСС.

"В ходе разговора Святейший отец снова призвал к возобновлению переговоров, прекращению огня и прекращению войны. Он вновь выразил обеспокоенность в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией в секторе Газа", - говорится в документе. Папа Римский "снова подчеркнул неотложную необходимость защиты мест отправления культа и, прежде всего, верующих и всех жителей Палестины и Израиля".

Как заявил ранее Нетаньяху, Израиль глубоко сожалеет в связи с попаданием "случайного снаряда" в церковь в Газе. Премьер заверил, что "Израиль расследует инцидент" и "по-прежнему привержен защите мирных жителей и святых мест". Пресс-служба израильской армии сообщила, что осколки снаряда попали в церковь по ошибке.

Жертвами удара по единственному католическому храму в секторе Газа стали три человека, еще девять ранены, трое из них получили серьезные травмы, сообщила на своем сайте Латинская патриархия Иерусалима - митрополия Римско-католической церкви на Святой земле. Там подтвердили, что в числе пострадавших приходской священник Габриэль Романелли, получивший легкие травмы.