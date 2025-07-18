В России предложили ввести карантин для прибывающих мигрантов

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести карантин для мигрантов, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой с инфекционными заболеваниями, передает ТАСС.

"Рост инфекционных заболеваний связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов, у которых нет никаких прививок. Пытаться их отловить, когда они уже въехали в страну, бесполезно. Самая эффективная мера сейчас - ввести карантин для прибывающих из стран, где складывается неблагоприятная обстановка по менингиту и другим заболеваниям", - сказал Миронов.

Он также считает необходимым выдавать рабочие визы только при наличии справки о прививках и отсутствии опасных заболеваний.