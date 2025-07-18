Азербайджанские спортсмены отправились в Северную Македонию для участия в Летнем олимпийском фестивале

Азербайджанская делегация отправилась в Северную Македонию для участия в XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале «Скопье-2025».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном олимпийском комитете, соревнования, которые пройдут с 20 по 26 июля, впервые будут организованы одновременно в двух странах - Северной Македонии (в городах Скопье и Куманово) и Хорватии (в городе Осиек).

На нынешнем фестивале Азербайджан будет представлен 52 спортсменами (28 юношей и 24 девушки) в 10 видах спорта.

Отметим, что церемония открытия фестиваля состоится 20 июля в Спортивном центре «Яне Санданский».