Хулуcи Кылыч: Политика Президента Ильхама Алиева превратила Азербайджан в признанного и уважаемого партнера

Политика Президента Ильхама Алиева превратила Азербайджан в надежного регионального партнера, признанного и уважаемого на глобальной арене.

Об этом в беседе с АЗЕРТАДЖ сказал бывший посол Турции в Баку, представитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции Хулуси Кылыч, комментируя шаги Баку на пути поддержки восстановления Сирии.

«Как дипломат, который в 2000-2005 гг исполнял обязанности генконсула Турции в Алеппо, я как никто другой осознаю всю значимость визита Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан. Налицо яркое проявление сбалансированной и продуманной многовекторной политики Президента Ильхама Алиева» - сказал Х. Кылыч.

Бывший посол привлек внимание к серьезным проблемам, с которыми сталкивается сегодня новое правительство Сирии. «12-летний конфликт превратил Сирию в отсталую страну, где повсеместно имеют место разруха и бедность. Не секрет, что власти многих государств относятся с настороженностью к возможностям новой администрации в Дамаске. Поэтому приглашение близким другом и союзником Турции – Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым лидера Сирии стало мощным сигналом для региональных и глобальных акторов», - сказал представитель объединения İMZA.

По его словам, пословица «Друг познается в беде», как нельзя лучше проявилась в ходе поистине исторического визита Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан.

Бывший посол напомнил, что в преддверии визита лидера Сирии в Баку, в Дамаск по поручению Президента Ильхама Алиева направилась азербайджанская делегация во главе с вице-премьером Самиром Шарифовым.

«Визит заместителя премьер-министра Азербайджана позволил определить приоритетные направления усилий по восстановлению Сирии, наметить пути сотрудничества, в том числе в экономике, энергетике и образовании.

Все это показало значимость, которую придает Президент Азербайджана контактам с новой администрацией Сирии», - констатировал бывший дипломат.

Он привлек внимание к конкретным результатам, достигнутым в рамках визита сирийского лидера в Баку.

«Было подписано соглашение о поставках газа в Сирию через Турцию. Кроме того, Азербайджан окажет техническую поддержку в вопросе разведки сирийских месторождений, а также будут предприняты совместные шаги на пути развития энергетической инфраструктуры Арабской Республики», - перечислил бывший дипломат.

Х. Кылыч подчеркнул, что Турция и Азербайджан показали, что готовы сообща поддерживать восстановление Сирии, что вызывает особое одобрение в Анкаре.

Бывший посол Турции назвал современный Азербайджан «примером готовности к сотрудничеству и вкладу в стабильность в регионе».

Хулуси Кылыч отметил, что визит Президента Сирии на переходный период в Баку стал проявлением открытости Азербайджана к новым партнерствам. «Азербайджано-сирийские переговоры продемонстрировали не только растущий дипломатический вес Баку в регионе Ближнего Востока, но и наличие базы для новых моделей стратегического партнерства как в регионе Южного Кавказа, так и на Ближнем Востоке», - сказал он.

Х. Кылыч напомнил и о достижениях четырехлетнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, что упрочило политический вес и имидж официального Баку.

«Очередным наглядным примером эффективности политики Азербайджана стали события вокруг Новой Каледонии. Благодаря политической поддержке Азербайджана, народ Новой Каледонии добился серьезных результатов на пути защиты своих прав», - сказал представитель объединения İMZA.