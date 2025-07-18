Официальный Баку выступил в поддержку территориальной целостности Сирии

Азербайджан подтвердил свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя эскалацию, возникшую в результате мер, осуществляемых Вооруженными силами Сирии для восстановления контроля над южными регионами страны и повлекшими вмешательство израильской армии.

«Мы внимательно отслеживаем происходящие в Сирии процессы. Мы вновь выражаем поддержку территориальной целостности и суверенитету, неделимости и политическому единству Сирии.

Восстановление в Сирии мира, безопасности и стабильности чрезвычайно важно», - подчеркнул А.Гаджизаде