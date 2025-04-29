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Кавелашвили рассчитывает на развитие формата Тбилиси–Баку–Иреван

First News Media13:25 - Сегодня
Кавелашвили рассчитывает на развитие формата Тбилиси–Баку–Иреван

Президенты Грузии и Армении Михаил Кавелашвили и Ваагн Хачатурян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами и перспективы его расширения на встрече в Иреване.

Об этом сообщает администрация президента Грузии.

Кавелашвили прибыл в Армению 29 апреля. В рамках визита он также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II и с министром образования, науки, культуры и спорта Жанной Андреасян.

По данным администрации, президенты обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в различных направлениях. Также разговор коснулся текущих политических событий в Грузии и в Армении и важности регионального мира и стабильности.

По словам Михаила Кавелашвили, недавняя трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел Грузии, Армении и Азербайджана в Тбилиси еще раз ясно подтверждает готовность Грузии содействовать диалогу, миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Президент Грузии выразил надежду, что в будущем работа в данном формате между тремя странами продолжится.

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