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Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

First News Media15:07 - Сегодня
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X.

«Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета», — написал он.

О том, что Венгрия решила выйти из МУС, заявил в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан. Это произошло на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого МУС выдал в ноябре. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. По словам Орбана, решение относительно Израиля отчетливо показывает, что МУС перестал был беспристрастным судом, основанный на верховенстве закона.

Тогда же Сийярто внес в парламент соответствующий законопроект. Он отмечал, что после голосования депутатов Будапешт уведомит о своем шаге ООН, а решение, согласно международному законодательству, вступит в силу через год.

Источник: РИА Новости

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