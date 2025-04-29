В Иране инициировали импичмент министра дорог и городского развития из-за взрыва в порту

Меджлис (однопалатный парламент) Ирана в связи с халатностью, приведшей к взрыву в порту Шахид-Раджаи на юге страны, инициировал процедуру импичмента министра дорог и городского развития исламской республики Фарзане Садег.

Об этом сообщил член комитета по благоустройству иранского парламента Мохаммад Манан Раиси.

«Бездействие и просчеты Организации по управлению портами, закрытие программы регистрации жилья и лишение людей их законных прав, слабая работа министерства по регулированию рынка недвижимости, повторяющиеся нарушения закона <...> и незнание технических аспектов являются одними из основных пунктов в процедуре импичмента», - пояснил он в интервью агентству Tasnim.