СГБ Грузии: В 2024 году в стране планировалась насильственная смена власти

Определенный круг лиц, в том числе «грузинские наемники из Украины», в 2024 году планировали насильственную смену власти в Грузии.

Об этом говорится в отчете Службы госбезопасности (СГБ) Грузии за прошлый год.

По данным ведомства, предлогом для государственного переворота должны были стать принятие парламентом закона об иноагентах и обвинение правительства в фальсификации парламентских выборов, которые состоялись 26 октября прошлого года.

«Действия определенного круга лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций. В разные периоды в преступном плане активное участие принимали граждане Грузии, находящиеся за пределами страны», - говорится в отчете.