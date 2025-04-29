Индия планирует закрыть воздушное пространство для Пакистана - СМИ

Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства для пакистанских авиаперевозчиков и запретить пакистанским судам заходить в индийские порты.

Об этом, как передает ТАСС, сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Как указывает издание, в таком случае Пакистану придется перенаправлять самолеты через Китай или Шри-Ланку, чтобы достичь пунктов назначения в Юго-Восточной Азии. Государственная авиакомпания Pakistan International Airlines использует воздушное пространство Индии для доступа к нескольким направлениям в этой части мира, включая Куала-Лумпур и другие города Малайзии, помимо Сингапура и Таиланда.