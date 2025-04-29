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Выведет ли Армения миротворцев из Косово?

First News Media09:39 - Сегодня
Выведет ли Армения миротворцев из Косово?

Армения не будет выводить своих миротворцев из Косово, хотя ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «армянская армия не имеет никаких задач, которые нужно решать за пределами международно признанной территории Республики Армения».

Такой вывод можно сделать из ответа МИД на запрос Sputnik Армения.

Позже, выступая в парламенте 15 апреля, Пашинян повторил эту фразу, отметив что подобных задач вне суверенной территории перед армией «не стоит и не будет».

В армянском МИД отметили, что международная миссия миротворческих сил направлена на обеспечение мира, а Армения верна мирной повестке. И это касается не только Южного Кавказа, но и международного сообщества. «Участвуя в миротворческой миссии в Косово, Республика Армения вносит свой вклад в международные усилия по разрядке напряженности и обеспечению стабильности в Балканском регионе», - сказали в МИД.

В министерстве отметили важность участия страны в международных миротворческих миссиях в контексте расширения сотрудничества с международными партнерами в сфере установления мира и безопасности.

Отметим, что армянские миротворцы выполняют задачи также в рамках миссии ООН UNIFIL в Ливане.

Источник: Sputnik Армения

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