Тысячи долларов штрафа и депортация: новые правила хаджа в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия введет крупные штрафы для паломников, которые не будут соблюдать установленные правила во время нынешнего сезона хаджа.

Как передает 1news.az со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно новым правилам, паломников, совершающих хадж без соответствующего разрешения, ожидает штраф в размере около 5 тысяч долларов США, а также 10-летний запрет на въезд в страну.

Новые меры будут действовать в течение 44 дней. В этот период лица, которые попытаются проникнуть в Мекку и священные места без официального разрешения на хадж, будут подвергнуты серьезным наказаниям. Размер штрафа для нарушителей может достигать 20 тысяч саудовских риалов (около 5 300 долларов США). Кроме того, лица, оказывающие содействие паломникам в совершении хаджа по туристическим визам, будут оштрафованы на сумму до 100 тысяч риалов (около 26 тысяч долларов США). Иностранные паломники, уличенные в попытке совершить хадж без разрешения, будут депортированы с последующим 10-летним запретом на въезд в Саудовскую Аравию. Власти также предупреждают, что транспортные средства, используемые для перевозки владельцев туристических виз в целях совершения хаджа, будут конфискованы по решению суда.