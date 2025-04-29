Борьба с кибермошенничеством: МВД будет публиковать статистику краж с банковских карт до полного прекращения – ИНТЕРВЬЮ

Мы не можем представить современную жизнь без информационных технологий, охватывающих все сферы.

Однако, наряду с возможностями, которые несет цифровизация, возникают и серьезные риски безопасности. Кибератаки сегодня стали одной из основных угроз, с которой сталкиваются все: от государственных учреждений и крупных корпораций до малого бизнеса и частных пользователей. Как и во многих странах мира, в Азербайджане также наблюдаются кибератаки. В сообщениях пресс-службы Министерства внутренних дел ежедневно указывается сумма ущерба, нанесенного гражданам кибермошенниками. Несмотря на проводимую на регулярной основе разъяснительную работу, число жертв кибермошенников все еще достаточно велико.

Учитывая серьезность проблемы, 1news.az обратился с вопросами к главному инспектору пресс-службы МВД, лейтенанту полиции Эльбрусу Ибрагимову.

– МВД и многие другие структуры и эксперты обращаются к людям в связи с кибератаками, призывают быть внимательными. Повлияли ли эти призывы и просветительская работа на уменьшение числа жертв кибермошенников?

– В киберпространстве схема может быть разной, но цель одна – кража с банковской карты. Онлайн-преступность – растущая и продолжающаяся проблема. Борьба с ней заключается только в информировании. В рамках борьбы с кибермошенничеством мы на регулярной основе проводим информационно-просветительскую работу. Ежедневно общественности сообщается о суммах похищенных с банковских карт граждан средств, а также о методах и средствах, используемых мошенниками. Цель предоставления этой информации – чтобы вы знали, как действовать, если столкнетесь с подобными случаями, и не позволили похитить денежные средства с вашей банковской карты.

– Представители какой возрастной группы чаще всего становятся жертвами кибермошенников?

– Кибермошенничество не знает возраста и границ. В эту ловушку попадают люди всех возрастных категорий. Но особо следует отметить представителей старшего поколения. Им звонят и сообщают тревожные новости. Например, говорят: «Ваш ребенок попал в аварию, срочно нужны деньги». Естественно, в спешке из-за тревожной новости любой предпринятый шаг будет работать против нас. Иногда граждане, не уточнив полученную информацию, отправляют незнакомому человеку требуемую сумму, и только после проверки данных выясняется, что они столкнулись с кибермошенничеством.

– Какие ошибки приводят к тому, что люди становятся жертвами кибермошенников?

– Способ защиты от киберловушек очень прост. Нельзя сообщать незнакомым лицам ни свои личные данные, ни данные банковских карт. Для более ясного представления гражданам следует представить свой дом. Ключи от него они, наверняка, не дали бы незнакомым людям. А что произойдет, если дадут? Кража. Если представить, что банковская карта - это дом, а ее данные – ключи от этого дома, то можно изменить ситуацию и предотвратить подобные случаи.

Однозначно наши граждане не должны отвечать на звонки с иностранных номеров, необходимо блокировать такие номера, не отвечая на сообщения. Если у вас запрашивают данные банковской карты, нужно быть бдительными и никому не сообщать эту информацию.

– Какие еще меры планирует принять МВД для предотвращения кибератак?

– Пресс-служба МВД и впредь будет ежедневно публиковать статистику похищенных с банковских карт граждан денежных средств, до полного прекращения подобных случаев. Наряду с этим продолжается размещение просветительских видеороликов о кибермошенничестве на страницах МВД в социальных сетях. Беспрерывно ведется работа по подготовке новых видеороликов.

В заключение отмечу, что гражданам, столкнувшимся с кибермошенничеством, следует немедленно обращаться в Центр телефонной связи «102» МВД, а также на официальные страницы «polisazerbaycan» в социальных сетях.

Гафар Агаев