 Борьба с кибермошенничеством: МВД будет публиковать статистику краж с банковских карт до полного прекращения – ИНТЕРВЬЮ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Борьба с кибермошенничеством: МВД будет публиковать статистику краж с банковских карт до полного прекращения – ИНТЕРВЬЮ

First News Media10:06 - Сегодня
Борьба с кибермошенничеством: МВД будет публиковать статистику краж с банковских карт до полного прекращения – ИНТЕРВЬЮ

Мы не можем представить современную жизнь без информационных технологий, охватывающих все сферы.

Однако, наряду с возможностями, которые несет цифровизация, возникают и серьезные риски безопасности. Кибератаки сегодня стали одной из основных угроз, с которой сталкиваются все: от государственных учреждений и крупных корпораций до малого бизнеса и частных пользователей. Как и во многих странах мира, в Азербайджане также наблюдаются кибератаки. В сообщениях пресс-службы Министерства внутренних дел ежедневно указывается сумма ущерба, нанесенного гражданам кибермошенниками. Несмотря на проводимую на регулярной основе разъяснительную работу, число жертв кибермошенников все еще достаточно велико.

Учитывая серьезность проблемы, 1news.az обратился с вопросами к главному инспектору пресс-службы МВД, лейтенанту полиции Эльбрусу Ибрагимову.

– МВД и многие другие структуры и эксперты обращаются к людям в связи с кибератаками, призывают быть внимательными. Повлияли ли эти призывы и просветительская работа на уменьшение числа жертв кибермошенников?

– В киберпространстве схема может быть разной, но цель одна – кража с банковской карты. Онлайн-преступность – растущая и продолжающаяся проблема. Борьба с ней заключается только в информировании. В рамках борьбы с кибермошенничеством мы на регулярной основе проводим информационно-просветительскую работу. Ежедневно общественности сообщается о суммах похищенных с банковских карт граждан средств, а также о методах и средствах, используемых мошенниками. Цель предоставления этой информации – чтобы вы знали, как действовать, если столкнетесь с подобными случаями, и не позволили похитить денежные средства с вашей банковской карты.

– Представители какой возрастной группы чаще всего становятся жертвами кибермошенников?

– Кибермошенничество не знает возраста и границ. В эту ловушку попадают люди всех возрастных категорий. Но особо следует отметить представителей старшего поколения. Им звонят и сообщают тревожные новости. Например, говорят: «Ваш ребенок попал в аварию, срочно нужны деньги». Естественно, в спешке из-за тревожной новости любой предпринятый шаг будет работать против нас. Иногда граждане, не уточнив полученную информацию, отправляют незнакомому человеку требуемую сумму, и только после проверки данных выясняется, что они столкнулись с кибермошенничеством.

– Какие ошибки приводят к тому, что люди становятся жертвами кибермошенников?

– Способ защиты от киберловушек очень прост. Нельзя сообщать незнакомым лицам ни свои личные данные, ни данные банковских карт. Для более ясного представления гражданам следует представить свой дом. Ключи от него они, наверняка, не дали бы незнакомым людям. А что произойдет, если дадут? Кража. Если представить, что банковская карта - это дом, а ее данные – ключи от этого дома, то можно изменить ситуацию и предотвратить подобные случаи.

Однозначно наши граждане не должны отвечать на звонки с иностранных номеров, необходимо блокировать такие номера, не отвечая на сообщения. Если у вас запрашивают данные банковской карты, нужно быть бдительными и никому не сообщать эту информацию.

– Какие еще меры планирует принять МВД для предотвращения кибератак?

– Пресс-служба МВД и впредь будет ежедневно публиковать статистику похищенных с банковских карт граждан денежных средств, до полного прекращения подобных случаев. Наряду с этим продолжается размещение просветительских видеороликов о кибермошенничестве на страницах МВД в социальных сетях. Беспрерывно ведется работа по подготовке новых видеороликов.

В заключение отмечу, что гражданам, столкнувшимся с кибермошенничеством, следует немедленно обращаться в Центр телефонной связи «102» МВД, а также на официальные страницы «polisazerbaycan» в социальных сетях.

Гафар Агаев

Поделиться:
291

Актуально

Повестка Президента

​​​​​​​Строим мосты, не стены: Азербайджан и Иран – новый формат соседства

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Политика

Масуд Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева

Политика

Началась очередная совместная поездка представителей политических партий ...

Общество

Раскрыты леденящие душу детали массового убийства в Джорате: месть длиной в 26 лет

В Шамкире ребенок выпил средство от насекомых

156 памятников Баку пострадали от незаконной рекламы: Начат демонтаж – ФОТО

Управление «Ичеришехер» ввело запрет на въезд для лихача, попавшего на видео

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

AZAL начинает полеты в два популярных курортных города

В Азербайджане с этой даты начинаются последние школьные каникулы

Рейс Дубай-Москва сел в Баку из-за пьяного дебошира - ВИДЕО

Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

Последние новости

Визит Каи Каллас: взлёты и падения. И вновь взлёты

Сегодня, 14:15

Итальянские депутаты посетили Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 14:11

Раскрыты леденящие душу детали массового убийства в Джорате: месть длиной в 26 лет

Сегодня, 14:00

В Шамкире ребенок выпил средство от насекомых

Сегодня, 13:45

156 памятников Баку пострадали от незаконной рекламы: Начат демонтаж – ФОТО

Сегодня, 13:40

Управление «Ичеришехер» ввело запрет на въезд для лихача, попавшего на видео

Сегодня, 13:35

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Сегодня, 13:30

Кавелашвили рассчитывает на развитие формата Тбилиси–Баку–Иреван

Сегодня, 13:25

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, есть пострадавшие

Сегодня, 13:20

Госдеп США обозначил условия перезагрузки отношений с Грузией

Сегодня, 13:15

Кремль ждет реакции Киева

Сегодня, 13:10

Генпрокурор Армении против планов главы МВД по криминализации статуса «вора в законе»

Сегодня, 13:05

В AF Mall открылся новый шоурум бренда KARE – ФОТО

Сегодня, 13:00

Азербайджанские музыканты удостоены Гран-при на международном фестивале – ФОТО

Сегодня, 12:52

Проходит судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня, 12:45

Обсуждены перспективы развития авиасообщения между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Сегодня, 12:40

«Власть клоуна»: Армянский политолог обвинил Пашиняна в международной изоляции и потере доверия мировых держав

Сегодня, 12:35

Форум «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» продолжается панельными заседаниями - ФОТО

Сегодня, 12:30

Очередная группа переселенцев отправлена в село Сарыджалы Агдамского района – в родной край выехали еще 39 семей - ФОТО

Сегодня, 12:25

В США конгрессмен инициировал процедуру импичмента Трампа

Сегодня, 12:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50