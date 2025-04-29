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В «Азербайджанском квартале» в Кахраманмараше завершено строительство домов

First News Media22:36 - Сегодня
В «Азербайджанском квартале» в Кахраманмараше завершено строительство домов

В турецком Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения в 2023 году, завершено строительство домов в "Азербайджанском квартале".

Как сообщает Report, дома, построенные в современном архитектурном стиле, оснащены солнечными панелями.

На территории возведено 26 четырехэтажных жилых зданий, где будет 456 квартир и 328 нежилых помещений. Жилой массив состоит не только из домов, но и различные торговые и социальные объекты, парки, места отдыха, детские площадки.

Отметим, что в результате разрушительного землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, произошедших в Турции 6 февраля 2023 года с эпицентром в Кахраманмараше, погибли 53 537 человек, еще 107 213 человек пострадали.

В результате землетрясения было разрушено 38 901 здание.

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