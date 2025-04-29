В Нигерии боевики убили участников поминальной церемонии

Не менее 14 человек погибли в результате нападения боевиков на участников поминальной церемонии в штате Борно на северо-востоке Нигерии. В причастности к произошедшему подозревают террористическую организацию «Боко Харам».

Об этом пишет нигерийское издание Vanguard.

«По меньшей мере 14 тел погибших было обнаружено после того, как предполагаемые члены «Боко Харам» вторглись в деревню Копл в районе местного самоуправления Чибок штата Борно», — говорится в материале.

Сообщается, что многие из пострадавших, получивших ранение, доставлены в госпиталь в соседнем штате Адамава для дальнейшего лечения.

По данным Vanguard, нападавшие также подожгли местную церковь и 10 домов мирных жителей.