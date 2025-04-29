Началась очередная совместная поездка представителей политических партий Азербайджана на освобожденные от оккупации территории

Представители действующих в стране политических партий, известные политологи и политические обозреватели, а также руководители интернет-телеканалов, редакторы газет и другие журналисты 29 апреля в рамках очередной совместной поездки отправились в город Лачин. Поездка организована Администрацией Президента Азербайджанской Республики.

Подобные проекты, способствуя формированию здоровой атмосферы сотрудничества, а также установлению конструктивных отношений между политическими силами, являются проявлением приоритетного внимания к демократическим принципам и ценностям, уделяемого Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках государственной политики.

Нынешняя поездка уже шестая в рамках здорового политического диалога, поощряемого в плоскости политических отношений в стране по инициативе Президента Ильхама Алиева. Ранее аналогичные совместные поездки представителей политических сил были организованы в Агдам, дважды в Шушу, в Зангилан, Аскеран, Ходжалы и Ханкенди. Так, первая поездка лидеров партий и политологов (в Агдам) состоялась 17 марта 2021 года, вторая (в Шушу) – 7 октября 2021 года. В рамках третьей поездки (в Шушу) 15 июня 2022 года представители политических сил приняли участие в международной конференции на тему «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения – источник мира и стабильности для Кавказа и региона». Четвертая совместная поездка (в Зангилан) состоялась 24 июня 2022 года. А 6 марта 2025 года представители 24 политических партий побывали в Аскеране, Ходжалы и Ханкенди.

В ходе текущего визита предусмотрено ознакомление со строительно-восстановительными работами, проводимыми в городе Лачин, а также с уже действующими предприятиями. Информация о поездке и фотографии будут представлены прессе.

Источник: АЗЕРТАДЖ