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В Баку состоялось международное мероприятие по Афганистану

First News Media11:04 - Сегодня
В Баку состоялось международное мероприятие по Афганистану

Международная конференция на тему «Афганистан: региональные связи, безопасность и развитие», организованная Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана при участии представителей спецслужб 20 стран, прошла в Баку.

Выступивший на мероприятии начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев оценил данную конференцию как важное событие, являющееся продолжением предыдущих заседаний, посвященных Афганистану. Он выразил надежду, что этот форум внесет значительный вклад в установление в Афганистане централизованного государства, придерживающегося норм и принципов международного права.

Говоря об азербайджано-афганских отношениях, выдержавших испытание многими годами и построенных на взаимном доверии, а также о глубоких исторических и культурных связях между народами, глава СГБ отметил, что Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы по обеспечению внутриполитической стабильности и безопасности в Афганистане и никогда не жалел усилий в этом направлении.

А.Нагиев подчеркнул необходимость всесторонней поддержки со стороны мировых государств Афганистана в его борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.

Подчеркнув, что одной из главных целей мероприятия является выработка единой позиции по предотвращению деструктивных попыток диверсионных сил и террористических группировок, заинтересованных в сохранении напряженной ситуации в Афганистане, начальник СГБ отметил важность того, чтобы Афганистан занял свое достойное место в системе международных отношений и в этой стране было обеспечено спокойствие, выразив веру в то, что страны региона и другие государства будут действовать скоординированно и прилагать совместные усилия для этого.

На конференции представители других стран также выступили по теме, выразив веру в то, что данное мероприятие откроет необходимые возможности для осуществления более серьезных шагов по обеспечению мира и безопасности в Афганистане, и международное сообщество окажет поддержку в установлении устойчивой стабильности в этой стране.

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