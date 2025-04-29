В Испании подсчитали ущерб от блэкаута

Ущерб для Испании от масштабного отключения электроэнергии, скорее всего, составит около одного миллиарда евро, пишет газета Pais со ссылкой на предварительные данные аналитиков.

Как пишет издание, если бы вся работа в Испании была парализована на целый день, то ущерб мог бы достичь отметки в 4,5 миллиарда евро - именно столько страна производит в среднем в день. Однако, как отмечает Pais, в связи с тем, что в некоторых секторах отключение произошло после середины рабочего дня, а на решение проблемы потребовалось несколько часов, то «на практике все указывает на то, что ущерб будет существенно меньше» указанной максимальной суммы.

Во вторник утором компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании почти полностью восстановлено.

Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 по местному времени. Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

Источник: РИА Новости