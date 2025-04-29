Масуд Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Президента Ильхама Алиева за гостеприимство, оказанное в ходе его вчерашнего визита в Азербайджан.

Как сообщает 1news.az, благодарностью Пезешкиан поделился на своей странице в соцсети «Х».

Он напомнил, что в ходе визита были достигнуты важные договоренности между Азербайджаном и Ираном.

«Этот визит является предпосылкой для укрепления доверия и открытия новых горизонтов всестороннего научного, экономического, культурного и оборонного сотрудничества. Благодарю господина Ильхама Алиева за гостеприимство», - подчеркнул президент ИРИ.