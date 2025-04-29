Форум «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» продолжается панельными заседаниями - ФОТО

Проходящий в Баку международный форум под названием «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» продолжает свою работу панельными заседаниями, посвященными актуальным темам.

В рамках форума организованы панельные обсуждения на темы «Восхождение Глобального Юга: дух Бандунга и борьба за суверенное будущее», «Двойных стандартов больше нет: НПО как катализатор, справедливое развитие на Глобальном Юге» и «Преодоление границ: сотрудничество D8 во имя процветающего будущего».

Основное внимание в этих дискуссиях уделяется тому, чтобы голос стран Глобального Юга был еще больше услышан на международной арене, роли неправительственных организаций в процессах справедливого и устойчивого развития, а также укреплению международного сотрудничества.

Отметим, что в форуме принимают участие авторитетные руководители НПО и представители гражданского общества из 116 стран, которые охватывают около 80 проц населения мира.

Источник: АЗЕРТАДЖ