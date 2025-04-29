 Форум «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» продолжается панельными заседаниями - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Форум «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» продолжается панельными заседаниями - ФОТО

First News Media12:30 - Сегодня
Форум «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» продолжается панельными заседаниями - ФОТО

Проходящий в Баку международный форум под названием «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» продолжает свою работу панельными заседаниями, посвященными актуальным темам.

В рамках форума организованы панельные обсуждения на темы «Восхождение Глобального Юга: дух Бандунга и борьба за суверенное будущее», «Двойных стандартов больше нет: НПО как катализатор, справедливое развитие на Глобальном Юге» и «Преодоление границ: сотрудничество D8 во имя процветающего будущего».

Основное внимание в этих дискуссиях уделяется тому, чтобы голос стран Глобального Юга был еще больше услышан на международной арене, роли неправительственных организаций в процессах справедливого и устойчивого развития, а также укреплению международного сотрудничества.

Отметим, что в форуме принимают участие авторитетные руководители НПО и представители гражданского общества из 116 стран, которые охватывают около 80 проц населения мира.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
123

Актуально

Повестка Президента

​​​​​​​Строим мосты, не стены: Азербайджан и Иран – новый формат соседства

Футбол

Где в Азербайджане будут мини-футбольные площадки по проекту ФИФА?

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Политика

Масуд Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева

Политика

Итальянские депутаты посетили Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ФОТО

Проходит судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна

Форум «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» продолжается панельными заседаниями - ФОТО

Масуд Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В МИД Азербайджана ответили на необоснованные заявления главы МИД Канады

В МИД Азербайджана выразили соболезнования Ирану

МИД: Армения и Франция должны привлечь к ответственности тех, кто сжег флаг Азербайджана

Завершился официальный визит Президента Ирана в Азербайджан - ФОТО

Последние новости

Где в Азербайджане будут мини-футбольные площадки по проекту ФИФА?

Сегодня, 14:21

Визит Каи Каллас: взлёты и падения. И вновь взлёты

Сегодня, 14:15

Итальянские депутаты посетили Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 14:11

Раскрыты леденящие душу детали массового убийства в Джорате: месть длиной в 26 лет

Сегодня, 14:00

В Шамкире ребенок выпил средство от насекомых

Сегодня, 13:45

156 памятников Баку пострадали от незаконной рекламы: Начат демонтаж – ФОТО

Сегодня, 13:40

Управление «Ичеришехер» ввело запрет на въезд для лихача, попавшего на видео

Сегодня, 13:35

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Сегодня, 13:30

Кавелашвили рассчитывает на развитие формата Тбилиси–Баку–Иреван

Сегодня, 13:25

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, есть пострадавшие

Сегодня, 13:20

Госдеп США обозначил условия перезагрузки отношений с Грузией

Сегодня, 13:15

Кремль ждет реакции Киева

Сегодня, 13:10

Генпрокурор Армении против планов главы МВД по криминализации статуса «вора в законе»

Сегодня, 13:05

В AF Mall открылся новый шоурум бренда KARE – ФОТО

Сегодня, 13:00

Азербайджанские музыканты удостоены Гран-при на международном фестивале – ФОТО

Сегодня, 12:52

Проходит судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня, 12:45

Обсуждены перспективы развития авиасообщения между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Сегодня, 12:40

«Власть клоуна»: Армянский политолог обвинил Пашиняна в международной изоляции и потере доверия мировых держав

Сегодня, 12:35

Форум «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» продолжается панельными заседаниями - ФОТО

Сегодня, 12:30

Очередная группа переселенцев отправлена в село Сарыджалы Агдамского района – в родной край выехали еще 39 семей - ФОТО

Сегодня, 12:25
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50