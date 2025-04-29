Генпрокурор Армении против планов главы МВД по криминализации статуса «вора в законе»

Генпрокурор Армении Анна Вардапетян выступила против инициативы главы МВД Арпине Саркисян о введении уголовной ответственности за статус в криминальной иерархии, пишет Sputnik Армения со ссылкой на газету «Жоховурд».

В ходе экспертных обсуждений Вардапетян призвала воздержаться от принятия данного проекта. Она также намекнула на свою позицию во время обсуждений в парламентской комиссии, отметив, что закон будет крайне трудно применить на практике, а в правовом поле он создаст серьезные споры.

По информации издания, юристы также критикуют инициативу, указывая на то, что понятие «статуса» в криминальной среде слишком расплывчато и трудно поддается юридическому обоснованию.

Кроме того, Конституция Армении гарантирует свободу слова и право не свидетельствовать против себя. Нарушение этих принципов будет прямым нарушением прав человека, а уголовное преследование без совершения конкретных преступных действий противоречит основам правового государства.

Инициатива Саркисян вызвала неоднозначную реакцию и в политических кругах. Как отмечает «Жоховурд», без серьезных изменений данный проект вряд ли будет принят.