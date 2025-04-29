В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, есть пострадавшие

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, сообщает Telegram-канал Shot.

«По информации Shot, отдыхающие ехали из аэропорта Антальи в город Сиде. Предварительно, пострадали 18 россиян и водитель автобуса. Всего в салоне ехало 25 граждан РФ», — говорится в сообщении.

По информации источника, водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндогду на бульваре Мустафа Бея. Кроме того, после падения транспорт врезался в теплицу.