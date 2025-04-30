В офисе Зеленского высказались против перемирия с Россией

Призывы к перемирию в Украине без гарантий играют только в пользу России.

Такое мнение высказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Призывы к прекращению огня в Украине сейчас играют исключительно в пользу Кремля. Любое «перемирие» без гарантий и справедливости лишь откроет двери для новой агрессии. Ослабление санкций, уступки или переговоры на условиях кремля — это ловушка», — сказано в посте.

По мнению главы президентского офиса, российская сторона «хочет использовать перемирие для перегруппировки, обхода санкций и возобновления конфликта в подходящий для себя момент». Ермак добавил, для заключения мира нужно «поражение имперских амбиций РФ, а не их легализация через очередное «временное перемирие».

Как писало до этого агентство Associated Press, власти Украины отвергли предложение российского лидера Владимира Путина о временном прекращении огня в дни празднования 80-летия Победы, назвав его «попыткой обмануть Соединенные Штаты».