В Иране казнили агента «Моссада»

Признанный виновным в работе на службу израильской внешней разведки «Моссад» казнен утром в среду в Иране, передает агентство Tasnim.

«Один из основных шпионов и активных сторонников ряда операций «Моссада» в Иране был повешен сегодня утром после прохождения юридических процедур и рассмотрения его дела в суде», - говорится в сообщении агентства.

По информации агентства, казненный Мохсен Лангарнешин начал сотрудничать с израильской разведкой с осени 2020 года, работая с высокопоставленными офицерами «Моссада». Как утверждает Tasnim, он поддерживал операции «Моссада» и присутствовал «при теракте, в ходе которого в 2022 году был убит полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Хасан Сайяд-Ходаи».

Источник: РИА Новости