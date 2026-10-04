Хегсет: США могут поддерживать блокаду Ирана столько, сколько потребуется
Соединенные Штаты способны поддерживать морскую блокаду Ирана столько, сколько потребуется.
Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
По его словам, американские силы сохраняют контроль над ситуацией в Ормузском проливе.
Хегсет также заявил, что танкеры продолжают проходить через пролив почти на довоенном уровне.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон не намерен без необходимости затягивать конфликт с Ираном, а дальнейшие решения будет принимать президент США Дональд Трамп.
Ранее Трамп заявил, что еще не определился, каким образом намерен добиться завершения кризиса вокруг Ирана.
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