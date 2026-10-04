По Сане нанесены новые авиаудары на фоне возобновления войны в Йемене

По столице Йемена Сане в ночь на 4 октября были нанесены новые авиаудары.

О произошедшем сообщили контролирующие город хуситы.

По их данным, удары пришлись также по северной провинции Саада.

Хуситы обвинили в атаке Саудовскую Аравию, однако доказательств не представили. Саудовские власти непосредственно эту версию не комментировали.

При этом поддерживаемые Эр-Риядом вооруженные силы Йемена заявили, что именно они нанесли удары по "важным целям" в Сане и Сааде.

Атаки стали частью резкой эскалации конфликта между хуситами и силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией.

Фактически боевые действия вновь активизировались после примерно четырех лет относительного перемирия.