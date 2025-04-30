Находящийся в заключении во Франции лидер Новой Каледонии обратился к канакскому народу

Находящийся в заключении во французской тюрьме президент Канакского социалистического фронта национального освобождения Кристиан Тейн обратился к своим соратникам и канакскому народу.

Как передает АПА, в своём обращении он отметил, что Нумейское соглашение остаётся основой для будущих переговоров.

«Основными элементами Канакского Соглашения должны быть: реализация права на самоопределение, передача суверенных полномочий, получение избирательным корпусом граждан статуса национальной идентичности в будущем, а также полное признание международной ответственности. Процесс деколонизации должен быть полностью завершён. Полный суверенитет — единственная гарантия устойчивого мира для канакского народа. Призываю всё движение за независимость сегодня, накануне очередных выборов, сплотиться не ради избирательных подсчетов, а вокруг важнейших вопросов.

Борьбу за независимость Канаки необходимо довести до конца. Мы несем ответственность перед нашим народом за обязательства, которые на себя взяли», - говорится в обращении.