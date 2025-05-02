Фидан Ализада, запустившая стартап в США: «Быть азербайджанкой — моя сильная сторона»

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» Фидан Ализада, которая запустила новый подкаст-проект под названием "Vision to Reality" в США.

- Фидан ханум, не могли бы вы подробнее рассказать о самом начале вашего пути в США? Какими были ваши первые шаги и с какими основными трудностями вы столкнулись?

- Я приехала в США в 2019 году по программе студенческого обмена, будучи студенткой последнего курса бакалавриата экономики Римского университета Тор Вергата. Мне выпала возможность по стипендии провести последний год обучения в Университете Западной Вирджинии (WVU).

В 14 лет «американская мечта» казалась мне далекой, но манящей сказкой. Поэтому, когда появился шанс, я восприняла его как ценный подарок судьбы.

Адаптация в Америке, особенно в юном возрасте, была непростой. Как и любой иммигрант, я столкнулась с культурными различиями, одиночеством и необходимостью самостоятельно разбираться во всем в совершенно новой системе.

Больше всего в адаптации мне помогло участие в университетских социальных клубах и мероприятиях, а также создание собственного круга общения. Благодаря этому я начала работать в университете сначала послом программы обучения за рубежом, а затем консультантом в отделе международных связей.

Изначально моя программа была рассчитана на шесть месяцев, после чего я должна была вернуться в Рим. Но эти полгода изменили мою жизнь. Я увидела потенциал и возможности этой страны и решила, что она больше соответствует моим карьерным целям. Поэтому я продлила программу, окончила университет онлайн во время пандемии, нашла работу и осталась здесь.

Я живу в Америке уже 7 лет, сейчас в Майами, где построила карьеру в сфере Tech AI и digital marketing. Параллельно развивая личный бренд, я запустила подкаст "Vision to Reality" и помогаю владельцам малого бизнеса в брендинге и маркетинге. Я не просто погналась за американской мечтой — я переписала ее на своих условиях.

- Что стало ключевым фактором в вашем решении начать карьеру в сфере технологий именно в США? Это была детская мечта или случайное стечение обстоятельств?

- Честно говоря, в детстве я не мечтала работать в сфере технологий. Моя образовательная база построена на экономике и управлении бизнесом. Но я всегда знала, что во мне есть как аналитический склад ума, так и творческая сторона, и я не хотела ограничиваться только цифрами.

Во время учебы в бакалавриате я начала работать в сфере маркетинга в различных областях – от моды до SaaS-стартапов. Именно тогда я впервые познакомилась с миром технологий.

Основной причиной, привлекшей меня в эту сферу, стало стремительное развитие технологического сектора в США, особенно рост возможностей удаленной работы.

Поэтому я приняла стратегическое решение: начала строить свою карьеру в сфере технологий – в качестве менеджера по маркетингу в технологической компании, занимающейся искусственным интеллектом (AI). Это была область, где я могла объединить свои аналитические и творческие способности.

- Как вам пришла идея создать личный бренд? Каковы основные цели и ценности, которые вы в него закладываете?

- Сегодня люди устанавливают связь не просто с титулами, а с историями, ценностями и искренностью. Переехав в США в качестве иммигранта, я поняла, что в этой стране важно заявить о себе не только ради карьеры, но и для того, чтобы влиять на окружающих и общество.

Я всегда была предприимчивым человеком и знала, что корпоративная жизнь не станет моей конечной остановкой. Я хотела создать свой собственный проект, бизнес, который отражал бы не только то, чем я занимаюсь, но и то, кем я являюсь, мои внутренние ценности.

В последние годы я выступала на многих конференциях, PR-мероприятиях, была гостем в подкастах и сотрудничала со значимыми брендами. Этот опыт очень помог мне в развитии моего личного бренда и создании новых возможностей.

Я всегда хотела вдохновлять других, особенно иммигрантов. Я хочу показать им, что их происхождение не ограничивает их, а наоборот, является частью их уникальной истории.

Моя цель – не просто создать видимость в социальных сетях, но и использовать свою историю и опыт, чтобы вдохновлять других, особенно женщин-иммигрантов, которые пытаются найти свой голос.

- Какой из рассказов ваших гостей в подкасте "Vision to Reality" о воплощении мечты в реальность был самым вдохновляющим?

-Несколько лет назад, пытаясь с нуля построить жизнь в Америке в качестве иммигранта, я чувствовала себя очень одиноко. Тогда я поняла, что для достижения успеха здесь недостаточно просто работать, невероятно важно создать свое собственное сообщество, окружить себя людьми, которые тебя понимают.

Именно поэтому я запустила подкаст-проект "Vision to Reality": чтобы делиться историями предпринимателей, особенно женщин-иммигрантов, которые начинали с нуля и двигались вперед только благодаря своим мечтам и упорству.

Одно из самых запоминающихся интервью было с молодой женщиной-иммигранткой, которая начинала работать флористом. Сначала она работала в цветочном магазине, но на этом не остановилась. Добавив в эту сферу свой вкус и творчество, она постепенно создала свой собственный цветочный бизнес.

Сегодня у нее собственный модный бренд, который уже участвовал в Филадельфийской неделе моды. Она построила все с нуля, у нее не было ни широких связей, ни финансовых возможностей. Но ее вера, вкус и трудолюбие стоили всего.

Каждый эпизод дает мне новые уроки. Но во всех есть общее послание: если ты веришь в свое видение и осмеливаешься сделать первый шаг, то даже при ограниченных возможностях ты можешь создать свою собственную реальность и вдохновить других.

- Какую общую черту или качество вы могли бы отметить у большинства успешных предпринимателей-иммигрантов, с которыми вы беседовали?

- В интервью с самыми успешными предпринимателями-иммигрантами я постоянно наблюдаю одну общую черту: неустанный образ мышления. Сколько бы раз жизнь не заставляла их начинать с нуля, приспосабливаться к новой стране, культуре, они продолжали свой путь, несмотря на все трудности.

Многие приехали в Америку практически ни с чем: у них не было ни знакомых, ни сильной поддержки, некоторые даже не знали языка. Но их двигало вперед нечто большее: готовность усердно работать, не бояться рисковать и упорство двигаться вперед, как бы сложно ни было.

Еще одна их общая черта – способность смотреть на вещи шире. Благодаря тому, что они приехали из разных культур, они видят жизнь по-другому, замечают возможности, которые могут быть незаметны другим. Для них трудности – это не препятствие, а мотивация.

Но, пожалуй, самая прекрасная сторона заключается в том, что многие из них строят и создают не только для себя. Они прокладывают пути для других, представляют свою нацию и служат примером для тех, кто придет после них.

- Вы упомянули о своем желании вдохновлять молодых азербайджанцев, мечтающих о международном успехе. Какой самый важный совет вы могли бы дать им, исходя из собственного опыта?

- Если бы я могла дать всего один совет молодым азербайджанцам, мечтающим о международном успехе, это было бы: не ждите идеального момента — просто начните. В свое время я тоже хотела, чтобы все было идеально, но этот подход сильно меня затормозил. Позже я поняла, что действие, шаг вперед приносит ясность. Маленький, неидеальный шаг сильнее, чем часы размышлений об идеальном шаге.

Нетворкинг стал моим самым большим капиталом. Я не стеснялась связываться с CEO и успешными предпринимателями. LinkedIn стал для меня отправной точкой, я проводила виртуальные нетворкинг-встречи. Так я начала свою карьеру и сотрудничество в США.

И на всем этом пути я никогда не скрывала, кто я есть. Быть азербайджанкой — моя сильная сторона. Наша культура дала нам упорство, гордость и способность адаптироваться. Поэтому я хочу сказать всем, кто читает это: не забывайте, откуда вы родом, но умейте преодолевать границы. В каждой комнате, где вы оказываетесь, есть ваше место — даже если иногда вам приходится самим создавать себе стул за этим столом.

Второй важный момент — двигаться вперед не в одиночку, а вместе. Я проложила этот путь сама, но никогда не шла одна. Меня окружают люди, разделяющие мои ценности и видение. И сегодня моя самая большая сила — это сообщество, которое я создала, люди, которые поддерживают, вдохновляют и создают среду для взаимного обучения.

И самое главное — жить целеустремленно. Для меня успех — это не просто карьера или материальные достижения. Это создание ценности, влияние на людей и прокладывание пути для тех, кто придет после. Каждый мой шаг продиктован этой мыслью: каждый полученный мной опыт, каждая преодоленная трудность однажды вдохновит кого-то.

Я хочу сказать каждому молодому азербайджанцу, находящемуся на этом пути: гордитесь своим происхождением, но пусть ваши цели будут мирового масштаба. Ваше место — в центре сцены, просто начните с верой.

- Как ваше азербайджанское происхождение повлияло на ваш путь и работу в США? Какие культурные аспекты помогли или, возможно, создали определенные трудности?

-В первые годы, чтобы лучше адаптироваться и глубже понять страну, я начала общаться в основном с американскими друзьями. Это помогло мне как понять их культуру, так и создать здесь свою сеть контактов.

Со временем я стала все больше ощущать нехватку людей, представляющих мою собственную культуру, вокруг меня. Наши традиции, наша сила и глубокое чувство идентичности всегда были со мной, и я научилась балансировать их с западным образом мышления, необходимым в деловом мире.

Я никогда не отказывалась от своей культуры, а просто решила интегрировать ее таким образом, чтобы она меня усиливала. Будь то корпоративная среда, международные мероприятия или ведение моего подкаста, я всегда горжусь своими корнями. Я могу направлять свои стратегические подходы с западной точки зрения, но мои ценности, мое национальное чувство и внутренняя сила – все это результат того, что я азербайджанка.

- Какие у вас планы на будущее в отношении вашего личного бренда и подкаста "Vision to Reality"? Есть ли новые направления, которые вы хотели бы исследовать?

- Заглядывая в будущее, моя главная цель для личного бренда — поддерживать владельцев малого бизнеса в создании их брендов, повышении их узнаваемости в цифровом пространстве, а также в сферах маркетинга и личного брендинга. В то же время я планирую перейти к коучингу в этом направлении, чтобы оказывать индивидуальную поддержку людям, раскрывать их потенциал и выводить их бренды на новый уровень.

Подкаст "Vision to Reality" продолжит развиваться в том же ключе — основное внимание по-прежнему будет уделяться изменению образа мышления и реальным историям людей, живущих своим видением. В будущем я буду делиться как сольными эпизодами, в которых буду рассказывать о своем личном опыте, давать советы и делиться своими взглядами, так и приглашать предпринимателей с интересным жизненным путем, которые приехали из разных стран и добились своего успеха.

Этот подкаст — платформа для настоящих визионеров, которые находят свой путь, учатся, развиваются и, самое главное, верят в свое видение.

Сейчас я живу в Майами и нахожусь в экосистеме, полной творческих и успешных людей. Эта среда открывает для меня новые двери как с точки зрения сотрудничества с брендами, поиска гостей для подкаста, так и появления интересных историй.

Но мое видение не ограничивается только США. Часть моего пути к успеху связана и с Азербайджаном. Где бы я ни находилась — мои корни, моя миссия и ценности, в которые я верю, всегда со мной.

- Как вы считаете, что является самым важным для иммигранта не только для адаптации в новой стране, но и для реализации своего потенциала и достижения успеха?

-Для иммигрантов важнейшим навыком является способность к адаптации. Разрушение стереотипов, выбор пути единства и сотрудничества вместо конкуренции, и, самое главное, четкое видение того, какой вы хотите видеть свою жизнь — все это ключевые способы раскрыть свой потенциал.

Быть иммигрантом иногда создает пустоту, когда ни одно место не кажется полностью «домом». Вы не чувствуете себя полностью своим ни здесь, ни на родине. Вы словно где-то посередине, ваши корни как будто висят в воздухе… Но, если вы не забываете, почему вы приехали сюда, зачем вы выбрали этот путь, вы сможете построить ту жизнь, которую хотите.

Один из самых ценных уроков, которые я усвоила за эти годы: вы — среднее арифметическое пяти человек, с которыми проводите больше всего времени. Поэтому очень важно окружать себя людьми, чьи цели и образ мышления совпадают с вашими. Эти люди будут мотивировать вас в трудные моменты, побуждать к развитию и помогать оставаться сосредоточенными.

Мы также должны принять одну вещь: ни одна страна не идеальна. Везде есть проблемы, недостатки. Эта жизнь — выбор и обмен. Главный вопрос: от чего вы готовы отказаться, чтобы достичь желаемой жизни? Для меня это был комфорт, возможность быть рядом с семьей, знакомая среда. Но то, что я приобрела — развитие, осмысленная жизнь и путь, соответствующий моей идентичности.

И самое важное — не сосредотачиваться только на материальном успехе. Деньги, титулы — это как кратковременный дофамин. Внешне блестяще, но внутри может быть пустота. Настоящий покой и удовлетворение рождаются из чувства цели, смысла и соответствия вашей жизни вашим ценностям. Если вы хотите черпать силу изнутри, стройте свою жизнь на своих принципах.

Окружите себя людьми, разделяющими ваши цели. Будьте с ними попутчиками, двигайтесь вперед вместе. Сотрудничайте вместо того, чтобы конкурировать. Не принимайте поспешных решений — думайте о большой картине. Помните, вы не «застряли посередине» и не лишены корней. Вы — тот, кто находит свою силу именно между этими двумя мирами и сам формирует свое будущее.

- Если бы вы могли вернуться в прошлое и дать себе совет перед переездом в США, каким бы он был?

- Если бы я могла дать себе один совет перед переездом в США, я бы сказала: не отрывайся от своих корней и цени простые вещи, которые приносят тебе радость.

В Баку я выросла в окружении семьи, где ценились традиции, простота и отношения. В среде, где все было искренним, где жизнь измерялась не скоростью, а глубиной.

Но в первые годы после приезда в Америку я словно попала в другой мир. В среду «культуры суеты», где все постоянно работают, безостановочно стремятся вперед, пытаются что-то доказать. И я поддалась этому течению. Мне казалось, что успех измеряется только прибылью, статусом и результатами. Это заставляло меня чувствовать, что я постоянно должна доказывать свою состоятельность.

Со временем я поняла, что счастье не зависит ни от материальных благ, ни от блестящего образа жизни. Настоящий покой приходит от понимания того, чего ты хочешь, что делает тебя счастливым, от внутреннего баланса человека. Для меня это означает обретение равновесия, построение ценных отношений и принятие простоты жизни. Моя жизнь на родине, отношения, традиции и та простота были ценностями, которые я чуть не упустила, пытаясь адаптироваться к новой среде.

Если бы я могла вернуться назад, я бы сказала себе: ты ни с кем не соревнуешься. Найди свой ритм. Не забывай о счастье в простых моментах.

Я успокоилась только тогда, когда сосредоточилсась на поиске своего пути, создании внутреннего покоя и определении успеха по-своему. Это не просто совет, это понимание, завоеванное временем.