Названа причина отравления 55 гостей в ресторане Venesiya в Баку

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело внеплановую проверку после массового пищевого отравления 55 человек, произошедшего на свадьбе в банкетном зале ресторана Venesiya, расположенного в Хатаинском районе Баку.

Как говорится в сообщении АПБА, инспекция выявила многочисленные грубые нарушения санитарно-гигиенических и технических требований на кухне ресторана, где готовились блюда для мероприятия.

В числе выявленных проблем — отсутствие документов, подтверждающих проведение дезинфекции, нехватка условий для гигиены рук, неисправная система вентиляции, а также наличие коррозии и загрязнений на кухонном оборудовании. Были также зафиксированы нарушения в утилизации отходов, несоблюдение температурного режима и неправильное хранение продуктов.

По данным ведомства, часть закусок и салатов была уничтожена руководством ресторана до прибытия инспекторов, что вызвало дополнительные подозрения. Однако с оставшихся блюд, а также с кухонных поверхностей, оборудования и рук персонала были взяты образцы и направлены в лабораторию Института продовольственной безопасности.

Результаты лабораторного анализа подтвердили, что причиной массового отравления стало нарушение санитарных норм и перекрестное загрязнение на этапах приготовления и хранения пищи.

В отношении руководства ресторана был составлен административный протокол. Деятельность кухни, расположенной на третьем этаже заведения, временно приостановлена до устранения всех выявленных нарушений. Предписано обязательное выполнение санитарных требований, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.