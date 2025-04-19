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TƏBİB: Число пострадавших от отравления на свадьбе в Баку достигло 51 - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:33 - 19 / 04 / 2025
TƏBİB: Число пострадавших от отравления на свадьбе в Баку достигло 51 - ОБНОВЛЕНО

В TƏBİB сообщили о 51 пострадавшем от пищевого отравления в доме торжеств в Баку, сообщает Report.

Как сообщалось ранее, 36 гостей торжества были госпитализированы после вызова скорой медицинской помощи: 25 человек в Клинический медцентр, 10 – в Сабунчинский медцентр и один– в Сабунчинскую детскую больницу.

"Еще 7 человек самостоятельно обратились в Клинический медицинский центр, а 8 человек - в Сабунчинский медицинский центр. Таким образом, число пострадавших достигает 51", - отметили в TƏBİB.

12:45

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 18 апреля около 22:30 поступил вызов из объекта общественного питания, расположенного в Хатаинском районе.

Об этом сообщили в ТƏBİB в ответ на запрос AПA.

Сообщается, что на место вызова были направлены бригады скорой медицинской помощи.

"С подозрением на пищевое отравление были госпитализированы всего 36 человек: 25 человек в КМЦ, 10 человек в Сабунчинский медицинский центр и 1 человек в Сабунчинскую детскую инфекционную больницу при Республиканском педиатрическом центре.

Всем им был поставлен диагноз пищевого отравления, оказана необходимая медицинская помощь. Все пациенты с удовлетворительным состоянием были выписаны домой", — говорится в сообщении.

10:10

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) расследует причины массового отравления в одном из домов торжеств в Баку.

Об этом сообщили в АПБА в ответ на запрос Report.

Эксперты агентства взяли пробы всех пищевых продуктов, которые были поданы гостям и имелись в наличии в доме торжеств. Кроме того, были взяты мазки с рабочих поверхностей и столов.

Общественность будет проинформирована об итогах лабораторных исследований, отметили в АПБА.

09:45

В Клиническом медцентре сообщили о 32 пострадавших от пищевого отравления в доме торжеств в Баку.

Как сообщил в ответ на запрос Report глава пресс-службы КМЦ Рузбех Мамед, среди них 23 женщины и 9 мужчин. Врачи КМЦ диагностировали неуточненное бактериальное пищевое отравление.

"Пациентам была оказана необходимая помощь, затем они были выписаны домой на амбулаторное лечение", - сказал Мамед.

09:00

В Баку в ходе свадебной церемонии в одном из домов торжеств произошло массовое отравление.

В Клинический медицинский центр были госпитализированы 25 человек, сообщает Report

Как заявила руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Замира Адилова, пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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