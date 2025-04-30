Китай заявил о прорыве в создании сверхтяжелой ракеты

Китай изготовил прототипы топливных баков для носителей следующего поколения, назвав это прорывом в ракетостроении, сообщает издание SpaceNews.

В публикации рассказывается об удаленном заявлении китайского разработчика China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), посвященном созданию из нержавеющей стали прототипов топливных баков диаметрами 5,0 и 10,6 метра, последний из которых предназначается для будущей многоразовой сверхтяжелой ракеты.

«Успех этого прототипа знаменует собой крупный прорыв в разработке резервуаров из нержавеющей стали сверхбольшого диаметра и представляет собой надежный первый шаг на пути к итеративной разработке конструкций из нержавеющей стали большого диаметра для тяжелых ракет», — говорилось в удаленном заявлении.

Соответствующий бак диаметром 10,6 метра и высотой 9,0 метра является частью программы разработки китайской многоразовой сверхтяжелой ракеты Long March 9, предназначенной для лунных и марсианских миссий. Китайская сторона добавила, что изготовление и проектирование бака происходило с использованием цифровых технологий и потребовало всего два месяца.