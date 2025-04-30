Сильный пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован - ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Сильный пожар, возникший рано утром на рынке у станции метро «Вокзальная площадь» в Тбилиси, ликвидирован, заявил глава Главного управления пожарно-спасательной службы Леван Муселиани.

В тушении пожара, который возник около 6 утра, были задействованы около 30 пожарно-спасательных машин, а также личный состав. Как сообщили очевидцы, пожар начался в магазине обуви на втором этаже.

«Благодаря своевременной реакции пожарных, удалось локализовать и ликвидировать возгорание. В настоящее время пожар потушен, проводится обработка тлеющих очагов», — заявил Муселиани.

Огнем было охвачено примерно 15 тысяч квадратных метров, сообщил он.

Сейчас продолжаются работы по тушению оставшихся тлеющих очагов, что стало причиной пожара пока не известно. О пострадавших не сообщается.

Источник: Sputnik Грузия

09:15

Сильный пожар возник на рынке у станции метро «Вокзальная площадь» в Тбилиси, на месте мобилизованы около десятка пожарных расчетов, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Как сообщают очевидцы, огонь возник около 6 утра в магазине обуви на втором этаже. Продавцы активно освобождают территорию на рынке, где горит огонь.

Что стало причиной пожара пока неизвестно. О пострадавших пока не сообщается.