Сильный пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован - ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО
Сильный пожар, возникший рано утром на рынке у станции метро «Вокзальная площадь» в Тбилиси, ликвидирован, заявил глава Главного управления пожарно-спасательной службы Леван Муселиани.
В тушении пожара, который возник около 6 утра, были задействованы около 30 пожарно-спасательных машин, а также личный состав. Как сообщили очевидцы, пожар начался в магазине обуви на втором этаже.
«Благодаря своевременной реакции пожарных, удалось локализовать и ликвидировать возгорание. В настоящее время пожар потушен, проводится обработка тлеющих очагов», — заявил Муселиани.
Огнем было охвачено примерно 15 тысяч квадратных метров, сообщил он.
Сейчас продолжаются работы по тушению оставшихся тлеющих очагов, что стало причиной пожара пока не известно. О пострадавших не сообщается.
Источник: Sputnik Грузия
09:15
Сильный пожар возник на рынке у станции метро «Вокзальная площадь» в Тбилиси, на месте мобилизованы около десятка пожарных расчетов, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Как сообщают очевидцы, огонь возник около 6 утра в магазине обуви на втором этаже. Продавцы активно освобождают территорию на рынке, где горит огонь.
Что стало причиной пожара пока неизвестно. О пострадавших пока не сообщается.