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Британия присоединилась к американским ударам по Йемену

First News Media11:15 - Сегодня
Британия присоединилась к американским ударам по Йемену

Великобритания впервые после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США присоединилась к американским ударам по Йемену.

ВВС королевства во вторник атаковали цели в пригороде столицы Саны, которую контролируют хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах», сообщил британский телеканал Sky News.

«Истребители [Eurofighter] Typhoon королевских ВВС успешно нанесли удары по военному объекту хуситов в Йемене <...>. Мы нанесли эти удары при поддержке США, чтобы ослабить потенциал хуситов и предотвратить дальнейшие нападения на британские и международные суда (в Красном море и Аденском заливе - прим. ТАСС)», - сказал британский министр обороны Джон Хили, его заявление опубликовано на официальной странице ведомства в Х. По словам Хили, что действия движения привели к сокращению перевозок в Красном море на 55% и нанесли многомиллиардный ущерб.

Как отмечает телеканал, Минобороны Великобритании проанализировало разведданные о скоплении зданий в 24 км к югу от Саны. Строения якобы использовались хуситами для производства БПЛА. ВВС нанесли удары по нескольким зданиям высокоточными управляемыми бомбами Paveway IV. В оборонном ведомстве подтвердили Sky News, что это был первый британский удар по целям на территории Йемена с мая прошлого года.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.

Источник: ТАСС

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