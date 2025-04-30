Группа Mamagama на разогреве у OneRepublic: Как это было? – ВИДЕО

28 апреля в бакинском Crystal Hall с аншлагом прошёл долгожданный концерт популярной американской группы OneRepublic в рамках мирового тура «The Artificial Paradise» - это стало первым выступлением коллектива в Азербайджане, и оно превзошло все ожидания.

Отметим, что разогрев перед концертом нужен, чтобы подготовить публику к главному выступлению - создать атмосферу, удержать внимание зрителей и сгладить их ожидание; это также способ поддержать молодых артистов, которым так проще расширить аудиторию.

На разогреве у всемирно известного музыкального коллектива выступила группа Mamagama, которая в мае представит Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025».

«Спасибо Райан Теддер и OneRepublic. Незабываемая ночь на одной сцене с легендарной группой OneRepublic в Баку! Мы безмерно гордимся и благодарны iTicket за этот невероятный момент. Спасибо за вашу любовь и поддержку», - отмечает группа Mamagama, делясь на своей странице в социальной сети Instagram видео с самыми яркими моментами выступления в Crystal Hall.