В Стамбуле задержали почти 300 человек за попытку провести незаконные акции

Правоохранительные органы города Стамбула задержали почти 300 человек за попытку организации не санкционированных властями стихийных акций.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Ассоциации современных юристов.

Отмечается что администрация турецкого города приняла усиленные меры безопасности в районах, прилегающих к центральной площади Таксим, чтобы не допустить проведения на ней неразрешенных первомайских манифестаций.

Стамбульские власти разрешили провести профсоюзам первомайские манифестации лишь в двух районах в азиатской части Стамбула - Кадыкей и Картал. В обеспечении безопасности в День труда и солидарности, который отмечается 1 мая в Турции, задействовано порядка 40 тыс. полицейских.