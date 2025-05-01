 В Стамбуле задержали почти 300 человек за попытку провести незаконные акции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Стамбуле задержали почти 300 человек за попытку провести незаконные акции

First News Media16:07 - Сегодня
В Стамбуле задержали почти 300 человек за попытку провести незаконные акции

Правоохранительные органы города Стамбула задержали почти 300 человек за попытку организации не санкционированных властями стихийных акций.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Ассоциации современных юристов.

Отмечается что администрация турецкого города приняла усиленные меры безопасности в районах, прилегающих к центральной площади Таксим, чтобы не допустить проведения на ней неразрешенных первомайских манифестаций.

Стамбульские власти разрешили провести профсоюзам первомайские манифестации лишь в двух районах в азиатской части Стамбула - Кадыкей и Картал. В обеспечении безопасности в День труда и солидарности, который отмечается 1 мая в Турции, задействовано порядка 40 тыс. полицейских.

Поделиться:
270

Актуально

Общество

Новое массовое захоронение обнаружено в освобожденном Ходжалы - ФОТО

Общество

В Баку созданы комиссии в связи с постройками с истекшим сроком эксплуатации

Общество

Дожди, ливни, грозы и град: погода в Азербайджане резко ухудшится

Общество

Полиция расследовала сообщение о противоправных действиях неизвестного лица в ...

В мире

На побережье Каспия обнаружены 88 мертвых тюленей

В Китае сделали заявление о происхождении коронавируса

Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности - СМИ

США депортировали более 130 мигрантов в Узбекистан

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Число погибших из-за взрыва в иранском порту возросло до 36 - ОБНОВЛЕНО

Золото дешевеет на фоне потепления в отношениях США и Китая

Назван топ-5 востребованных профессий в Азербайджане

Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом с глазу на глаз в Ватикане

Последние новости

В Баку состоялась церемония открытия Кубка Европы - ФОТО

Сегодня, 21:20

Делегация парламента Италии посетила Агдам, Ханкенди и Шушу - ФОТО

Сегодня, 21:00

На побережье Каспия обнаружены 88 мертвых тюленей

Сегодня, 20:40

В Китае сделали заявление о происхождении коронавируса

Сегодня, 20:20

Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности - СМИ

Сегодня, 20:00

В Баку созданы комиссии в связи с постройками с истекшим сроком эксплуатации

Сегодня, 19:45

В Агентство кино Азербайджана назначен консультант

Сегодня, 19:30

МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости

Сегодня, 19:15

Лейла и Арзу Алиевs приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» - ФОТО

Сегодня, 19:00

Дожди, ливни, грозы и град: погода в Азербайджане резко ухудшится

Сегодня, 18:45

Полиция расследовала сообщение о противоправных действиях неизвестного лица в отношении детей возле одной из школ

Сегодня, 18:30

МИД Азербайджана призвал Индию и Пакистан к сдержанности

Сегодня, 18:15

Внешняя эскалация как прикрытие внутренней напряженности: Индия манипулирует конфликтом с Пакистаном

Сегодня, 18:05

Изменены правила приобретения авиабилетов по направлению Физули

Сегодня, 18:03

Завтра в двух районах Баку временно не будет газа

Сегодня, 18:00

Международный конкурс I Am Jazzman 2025 завершился гала концертом

Сегодня, 17:37

Зеленский ввел санкции против Алексея Арестовича

Сегодня, 17:30

«PASHA Real Estate Group» объявляет о ключевых кадровых назначениях - ФОТО

Сегодня, 17:27

Задержан автовымогатель, бросающийся под машины на кругу «20 Января»

Сегодня, 17:20

Nar провел тренинги для студентов - ФОТО

Сегодня, 17:16
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50