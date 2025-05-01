США депортировали более 130 мигрантов в Узбекистан

Соединенные Штаты депортировали в Узбекистан 131 мигранта из Центральной Азии, находившихся в США нелегально.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренней безопасности страны.

Отмечается, что среди них жители Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Как уточнили американские власти, «Узбекистан в полной мере профинансировал депортацию своих граждан».

Там добавили, что это подчеркивает глубину сотрудничества между странами в области безопасности и устанавливает стандарты для американских альянсов.

Источник: Gazeta.Ru