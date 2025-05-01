Задержан автовымогатель, бросающийся под машины на кругу «20 Января»

В Ясамальском районе столицы был установлен и задержан мужчина, создававший опасную ситуацию на дорожном движении, выходя на проезжую часть на кругу «20 Января».

Как передает 1news.az, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками районного управления полиции, был задержан гражданин Гулиев Руслан Эльдар оглы, 1988 года рождения. В ходе расследования выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и мошенничество. Учитывая его состояние, связанное с возможным наркотическим опьянением, в отношении него принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

Правоохранительные органы еще раз обращаются к водителям и гражданам с призывом незамедлительно сообщать в полицию о любых противоправных действиях и подобных инцидентах.

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