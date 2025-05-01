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Международный конкурс I Am Jazzman 2025 завершился гала концертом

First News Media17:37 - Сегодня
Международный конкурс I Am Jazzman 2025 завершился гала концертом

30 апреля в международный день джаза в Зале камерной и органной музыки (Кирхе) состоялся гала концерт и награждение финалистов конкурса молодых исполнителей I Am Jazzman 2025. Конкурс «I am Jazzman» зажигает новые звезды и дает шанс юным талантам продемонстрировать свои возможности профессионалам джаза и зрителям на большой сцене.

Победителями конкурса в этом году стали пианист Нурлан Гусейнзаде и вокалист Эльтон Салимов. Победители и финалисты конкурса награждены дипломами и ценными призами. В этом году конкурс прошёл в два отборочных тура и финал, на котором выступили как вокалисты, так и исполнители на инструментах.

Победителей определило жюри в составе:

Раин Султанов - заслуженный артист Азербайджана, основатель и директор Баку Джаз Фестиваля.

Гасим Халилов - корифей национальной классической эстрады.

Диана Гаджиева - ведущая джазовая вокалистка Азербайджана, участница Евровидения 2017 года.

Лейла Эфендиева - директор конкурса I AM JAZZMAN, главный редактор первого в Азербайджане джаз журнала Джаз Дуньясы, также проекта джазовых лагерей страны.

Международный конкунс I Am Jazzman был основан Лейлой Эфендиевой в 2006 году на базе Баку Джаз Фестиваля и стал основной джазовой платформой для старта начинающих джаз музыкантов. Цель конкурса — найти талантливых молодых музыкантов, которые исполняют джаз профессионально и с душой. Это действующая формула успеха, которая закладывалась для выявления, развития и подготовки, а также дальнейшего сопровождения одаренных юных музыкантов.

Информация о конкурсе I Am Jazzman 2025 помещена в американском сайте Дня Джаза Херби Хенкока при ЮНЕСКО. Конкурс является частью всемирной сети, которая отмечает День джаза по всему миру.

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