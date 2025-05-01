Трамп утверждает, что не совершил ни единой ошибки в первые 100 дней на посту

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что не допустил ни одной ошибки в первые 100 дней на посту главы государства.

«Я скажу, это самый сложный вопрос, который может быть, потому что я действительно не верю, что совершил какие-либо ошибки, - сказал он в эфире телеканала NewsNation, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. - Мы находимся в переходном периоде, и я думаю, это успокаивает».

«Я думаю, вы увидите огромные экономические победы в течение следующего года, намного больше, чем кто-либо мог представить. Сейчас, как я сказал, мы теряем миллиарды и миллиарды долларов на торговле. Мы собираемся зарабатывать миллионы и миллиарды долларов, но это требует времени. Это не происходит за одну ночь, но произойдет гораздо быстрее, чем люди думают», - добавил Трамп.

Источник: ТАСС