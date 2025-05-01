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Россия напомнила Армении об обязательствах по договору ЕАЭС

First News Media09:40 - Сегодня
Россия напомнила Армении об обязательствах по договору ЕАЭС

ЕАЭС обладает международно-правовыми инструментами для защиты интересов своих государств-членов в случае нарушений Арменией договора о союзе, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

«В случае если Армения все же предпримет шаги, противоречащие праву ЕАЭС, что, как мы рассчитываем, не произойдет, а, иными словами, по сути, нарушит Договор о ЕАЭС, у нас есть необходимые международно-правовые механизмы для защиты интересов остальных государств-членов объединения», – сказал Агасандян.

Он отметил, что Армения ни разу публично или в ходе двусторонних контактов не заявляла о намерении выйти из Договора, а напротив — активно участвует в переговорах внутри союза, что подтверждает ее заинтересованность в развитии евразийской интеграции.

Ранее представители России подчеркивали, что стабильность ЕАЭС зависит от соблюдения всеми членами союза взятых на себя обязательств. Несмотря на тенденции сближения Иревана с ЕС, формальных шагов к выходу из ЕАЭС зафиксировано не было. Российские дипломаты выразили надежду на продолжение конструктивного диалога с Арменией в рамках Союза.

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