Казахстан введет «золотую визу» для иностранцев

Иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тысяч долларов в казахстанские компании или ценные бумаги, получат «золотую визу», предусматривающую возможность последующего получения вида на жительство в Казахстане, сообщает пресс-служба МИД республики.

«Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная «золотая виза» предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в Республике Казахстан сроком до 10 лет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике, в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре, зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. «Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача «золотых виз» создаёт благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана», - добавили во внешнеполитическом ведомстве республики.